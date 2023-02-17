Члены ЕС договорились о поэтапной отмене антиковидных мер в отношении приезжающих из КНР

Государства Евросоюза смогли договориться о поэтапной отмене коронавирусных мер в отношении путешественников из Китая. Об этом сообщается на официальном сайте шведского председательства в Совете ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня государства - члены ЕС встретились в рамках договоренностей о комплексном реагировании на политические кризисы в присутствии ассоциированных стран Шенгенской зоны, чтобы рассмотреть ситуацию со связанными с COVID-19 мерами, применимыми к путешественникам из Китая", - говорится в сообщении. Отмечается, что к концу февраля произойдет поэтапная отмена требования для путешественников из Китая иметь отрицательный тест на COVID-19 перед въездом, а к середине марта постепенно откажутся от выборочного тестирования приехавших из КНР.

Китай в начале декабря оптимизировал антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают китайские медицинские специалисты, это ослабленные штаммы, поэтому болезнь обычно протекает в щадящей форме, а вероятность летального исхода низкая. При этом Государственное управление миграционного контроля КНР информировало, что с 8 января власти существенно ослабят карантинные ограничения на границе. После такого решения Великобритания, Республика Корея, США и государства ЕС заявили о намерении ужесточить правила въезда из КНР в связи с опасениями по поводу возникновения новых штаммов.