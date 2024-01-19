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НАТО проведет крупнейшие учения за десятилетия

В мире Материалы 19 января 2024 01:34 (UTC +04:00)
НАТО проведет крупнейшие учения за десятилетия

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Главнокомандующий объединенными силами в Европе, генерал ВВС США Кристофер Каволи, заявил, что на следующей неделе НАТО проведет обширные учения, передает Trend.

Это заявление было сделано после заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов в Брюсселе. Учения под названием Steadfast Defender-2024 будут продолжаться несколько месяцев и ожидаются самыми масштабными за последние десятилетия.

"Реализация наших планов обороны включает постоянные учения", - подчеркнул Каволи.

Ожидается, что в учениях примут участие 90 тысяч военных НАТО.

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