НАТО проведет крупнейшие учения за десятилетия

БАКУ /Trend/ - Главнокомандующий объединенными силами в Европе, генерал ВВС США Кристофер Каволи, заявил, что на следующей неделе НАТО проведет обширные учения, передает Trend.

Это заявление было сделано после заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов в Брюсселе. Учения под названием Steadfast Defender-2024 будут продолжаться несколько месяцев и ожидаются самыми масштабными за последние десятилетия.

"Реализация наших планов обороны включает постоянные учения", - подчеркнул Каволи.

Ожидается, что в учениях примут участие 90 тысяч военных НАТО.