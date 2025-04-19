В переговорах между Ираном и США сделан шаг вперед – Арагчи

БАКУ/ Trend/ - В ходе второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США, состоявшихся в столице Италии Риме, был сделан шаг вперед на пути к сближению позиций сторон по иранской ядерной программе, передает Trend.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в интервью иранским СМИ.

По словам Арагчи, переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются с целью достижения более глубокого взаимопонимания и уже вышли на новый этап. Он также сообщил, что 23 апреля в Омане пройдут технические встречи на экспертном уровне для обсуждения параметров возможного соглашения.

Министр подчеркнул, что эксперты обеих сторон постараются определить рамки будущего соглашения, а следующий, третий раунд переговоров запланирован на 26 апреля.

Отметим, что второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоялся 19 апреля под председательством главы МИД Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и спецпредставителя США по делам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Омана Сейида Бадра Альбусаида.

Ранее, 12 апреля, в Маскате (Оман) прошел первый раунд таких переговоров, который, по сообщениям сторон, прошел в конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения.