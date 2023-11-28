Плавучий госпиталь из Франции прибыл в Египет для помощи раненым из сектора Газа

БАКУ /Trend/ - Французский военный корабль Dixmude прибыл в порт Аль-Ариш в Египте с гуманитарной миссией, передает Trend.

Согласно информации, на корабле, оборудованном для оказания «госпитальной поддержки» палестинцам из сектора Газа, серьезно раненым в ходе боевых действий между Израилем и ХАМАС, имеется 60 медицинских коек. Вертолетоносец также имеет два операционных блока.

Отправившись из военно-морской базы в Тулоне (департамент Вар) 20 ноября, Dixmude сменил другой вертолетоносец Tonnerre.