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Плавучий госпиталь из Франции прибыл в Египет для помощи раненым из сектора Газа

Арабские страны Материалы 28 ноября 2023 07:08 (UTC +04:00)
Плавучий госпиталь из Франции прибыл в Египет для помощи раненым из сектора Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Французский военный корабль Dixmude прибыл в порт Аль-Ариш в Египте с гуманитарной миссией, передает Trend.

Согласно информации, на корабле, оборудованном для оказания «госпитальной поддержки» палестинцам из сектора Газа, серьезно раненым в ходе боевых действий между Израилем и ХАМАС, имеется 60 медицинских коек. Вертолетоносец также имеет два операционных блока.

Отправившись из военно-морской базы в Тулоне (департамент Вар) 20 ноября, Dixmude сменил другой вертолетоносец Tonnerre.

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