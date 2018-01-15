Разработанные Китаем вакцины против полиомиелита и гепатита А прошли предварительную квалификацию ВОЗ

БАКУ /Trend/- Две вакцины китайского производства - двухвалентная пероральная вакцина от полиомиелита (bOPV) и вакцина против гепатита А (HAV) - прошли предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это означает, что ВОЗ признала безопасность и эффективность этих вакцин и закупочные агентства ООН теперь могут приобретать их для профилактики и контроля соответствующих заболеваний в других странах.

"Прохождение вакциной bOPV предварительной квалификации ВОЗ - очень хорошая новость для Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита", - отметил поверенный в делах представительства ВОЗ в Китае Фабио Скано (Fabio Scano).

"После перехода к использованию двухвалентной bOPV вместо трехвалентной вакцины OPV в 2016 году многие страны готовы приступить к лечению полиомиелита с помощью комбинации инактивированной полиовакцины и bOPV. И Китай может стать надежным поставщиком этой необходимой вакцины", - убежден Фабио Скано.

На данный момент Китай имеет четыре вида вакцин, прошедших предварительную квалификацию ВОЗ.

"Мы очень рады видеть, что инновационные и производственные мощности позволяют Китаю создавать жизненно важные вакцины для всего мира через программу предквалификации ВОЗ", - заявил Фабио Скано.

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