На Сицилии можно купить дом за один евро

В небольшом итальянском городе Бивона (Сицилия) продаются дома за один евро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На сегодняшний день там проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад. С помощью этой акции власти хотят привлечь новых горожан.

Строгих обязательств по поводу использования приобретенного дома нет. Его можно превратить в ресторан, магазин или отель.

Некоторые здания находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в серьезной реконструкции. Дом за один евро можно приобрести при условии, что покупатель должен иметь возможность вложить в ремонт, примерно, две с половиной тысячи евро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.