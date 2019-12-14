Во Франции вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Total

14 декабря 2019 13:13 (UTC+04:00)

Пожар разгорелся около четырех часов утра на нефтеперерабатывающем заводе Total во французском департаменте Приморская Сена. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Info.

Указывается, что пожар продолжается, но его удалось взять под контроль.

"Надлежащие меры внутреннего реагирования были немедленно предприняты. Компетентные власти, а также пожарно-аварийная служба департамента (SDIS) были предупреждены", - сообщила компания.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.

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