Каннский фестиваль объявит в апреле о своих планах в связи с коронавирусом

Организаторы Каннского кинофестиваля примут решение о проведении или отмене кинофорума в связи с коронавирусом не ранее середины апреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы внимательно изучаем эпидемиологическую ситуацию как на национальном, так и на международном уровне, - отметили в субботу устроители фестиваля. - Мы находимся в постоянном контакте с властями города и представителями Национального центра кино и анимации. Согласованное со всеми сторонами решение будет принято в середине апреля", - сообщили в оргкомитете.

Ранее президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр в интервью газете Le Figaro подчеркнул, что организаторы исходят из того, что "пик эпидемии придется на конец марта". "Мы по-прежнему настроены оптимистично и надеемся, что в апреле мы сможем свободнее вздохнуть", - сказал он. "Но если ситуация не изменится, то мы отменим фестиваль", - отметил Лескюр. Он подчеркнул, что десять дней назад руководству фестиваля предложили "€2 млн компенсации в случае отмены киносмотра, в то время, как его бюджет составляет €32 млн". "Эта сумма страховки - копейки в масштабе фестиваля", - добавил Лескюр.

Каннский фестиваль и проходящий в его рамках Международный кинорынок ежегодно собирают десятки тысяч режиссеров, актеров, экспертов, журналистов со всего мира. Список фильмов, которые войдут в программу фестиваля этого года, должен быть объявлен 16 апреля на пресс-конференции в Париже.

Тем не менее, как подчеркивают кинокритики, даже объявление программы каннского конкурса, которое в последние годы проходит в кинозале на Елисейских полях с участием большого числа журналистов, может быть поставлено под сомнение. В пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о запрете собраний с числом участников больше 100 человек, а в субботу французское правительство сообщило о закрытии с 15 марта всех кинотеатров, ресторанов, баров и ночных клубов "до нового распоряжения".

73-й Каннский фестиваль должен состояться на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая. В прошлом году главной награды конкурса удостоился южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты".