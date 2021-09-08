Цена газа в Европе превысила $660 за 1 тыс. куб. м
Цена на газ в Европе в ходе торгов 8 сентября преодолела отметку в $660 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября достигла почти $662 за 1 тыс. куб. м, или €54,6 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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