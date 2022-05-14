В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян

Число случаев заражения оспой обезьян среди жителей Великобритании увеличилось до трех за последнюю неделю. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Лондоне у двух человек была диагностирована оспа обезьян, подтверждает UKHSA. Эти пациенты живут вместе в одном доме. Они не связаны с предыдущим подтвержденным случаем, о котором было объявлено 7 мая. Где и как они заразились, остается предметом расследования", - сказано в сообщении.

Первый инфицированный оспой обезьян в Великобритании, о котором стало известно на прошлой неделе, незадолго до диагностирования заболевания посещал Нигерию. Британские власти предполагают, что он мог там заразиться этим вирусом.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.