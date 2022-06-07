...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

В Испании выявили 27 новых случаев заражения человека оспой обезьян

Европа Материалы 7 июня 2022 22:01
В Испании выявили 27 новых случаев заражения человека оспой обезьян

Читайте Trend в

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 225 случаев заражения вирусом оспы обезьян в королевстве. Об этом сообщили во вторник в Минздраве страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 225 положительных случаев", - уточнило ведомство. В понедельник власти информировали о 198 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости