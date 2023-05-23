Роль Латинской Америки будет решающей в преобразовании миропорядка - глава МИД Великобритании

Латинской Америке предстоит сыграть решающую роль в переформатировании мирового порядка. Об этом заявил, выступая в понедельник в Сантьяго, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, добавив, что латиноамериканским государствам следует поддерживать западную концепцию международного порядка, "основанного на правилах", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Страны Латинской Америки сыграют решающую роль в преобразовании международного порядка и системы многосторонних отношений XXI века", - сказал Клеверли.

По его словам, "экономическое и демографическое значение" региона с ВВП в $6 трлн, где живут более 660 млн человек, позволят ему определить, куда сдвинутся полюса силы на карте мира. Он выразил убежденность в том, что латиноамериканские страны разделяют такие ценности, как необходимость защиты свободы и демократии, уважение к правам человека, принципам государственного суверенитета и территориальной целостности.

"Вместе голоса наших демократических стран в поддержку основанной на правилах международной системы звучат сильнее. Вместе мы должны выступать против исходящих из разных частей мира системных угроз этим ценностям. И опять же вместе мы должны бороться с изменением климата, за права женщин и девочек, сотрудничать по вопросам зеленой энергетики, кибербезопасности, науки и технологий", - сказал он, выступая перед группой "молодых лидеров".

Клеверли подчеркнул необходимость реформирования международных институтов с тем, чтобы голоса стран Латинской Америки имели в них больше веса. Так, он напомнил, что Соединенное Королевство давно выступает за включение Бразилии в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Глава британского МИД на прошлой неделе начал турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Он уже побывал на Ямайке и в Колумбии. После визита в Чили Клеверли посетит Бразилию. Как ранее заявили в Форин оффисе, ключевыми темами первой с 2018 года поездки главы британской дипломатии в Южную Америку стали вопросы демократического развития, укрепление экономических связей со странами региона, а также продвижение совместных проектов в сфере борьбы с изменением климата.