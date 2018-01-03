В Перу при обрушении моста погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли в Перу в результате обрушения подвесного моста, десятки пропали без вести, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт гражданской обороны (INDECI).

"INDECI наблюдает за спасательной операцией после обрушения висячего моста через реку Апуримак в районе Кимбири (провинция Ла-Конвенсьон). Пока известно о пяти утонувших и десятках пропавших", — говорится в заявлении института в Twitter.

Примечательно, что обстоятельства трагедии повторяют события романа "Мост короля Людовика Святого" американского писателя Торнтона Уайлдера. В книге, которая стала лауреатом Пулитцеровской премии в 1928 году, описывается инцидент, произошедший в Перу в XVIII веке. 20 июля 1714 года между Лимой и Куско обрушился висячий мост, что привело к гибели пяти человек.

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