Эквадор намерен найти посредников для решения вопроса с Ассанжем

10 января 2018 01:18 (UTC+04:00)

Правительство Эквадора намерено обратиться к помощи посредников, чтобы решить вопрос с Джулианом Ассанжем, который с 2012 года находится в посольстве страны в Лондоне, сообщила во вторник министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса, передает РИА Новости.

"Мы оцениваем и изучаем возможность привлечения посредников. Это может быть третья страна или персона", - приводит портал Universo заявление министра на встрече с иностранной прессой.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

По словам Эспиносы, никакое решение по данному вопросу не может быть достигнуто без международной помощи и без сотрудничества с Великобританией. При этом она вновь подчеркнула, что Эквадор продолжит оказывать защиту Ассанжу.

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