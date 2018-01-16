В результате обрушения здания в Антверпене пострадали не менее 14 человек (Обновлено)

16 января 2018 05:42 (UTC+04:00)

05:42 (GMT+4) Число пострадавших в результате обрушения здания в центре бельгийского города Антверпен возросло до 14, передает ТАСС со ссылкой на страницу в Twitter местной полиции.

"По предварительным данным, пострадали 14 человек. Один из них находится в критическом состоянии", - заявили в полиции. По данным полиции, спасатели достали из-под обломков четырех человек, под завалами могут находиться еще трое.

01:56 (GMT+4) После взрыва в Антверпене разрушилось здание и повреждены два соседних, передает Интерфакс со ссылкой на сайт бельгийской газеты Le Soir.

"Пять человек ранены, по данным пожарных. О террористическом акте речь не идет", - приводит издание слова полицейского источника.

Телеканал RTBF в свою очередь сообщил, что в пострадавшем доме взорвался бытовой газ. Разрушены три квартиры, данных о жертвах пока нет.

Полицейские оцепили место происшествия и призывают жителей квартала не приближаться, чтобы оставить свободным доступ спасательным службам.

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