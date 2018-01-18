В Канаде школьница нанесла ножевые ранения работнику школы

18 января 2018 05:08 (UTC+04:00)

Полиция в городе Пикеринг канадской провинции Онтарио арестовала 16-летнюю старшеклассницу, которая ранила ножом одну из своих соучениц и работника школы, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Durham Region.

Старшеклассница нанесла ранения другой 16-летней ученице школы и сотруднице школы, которая пыталась вмешаться в инцидент, заявил представитель полиции Джордж Тьюдос. По его словам, раны не угрожают жизни пострадавших. Нападавшую школьницу задержали по горячим следам.

Менее недели назад в этом районе произошла поножовщина между подростками, в результате которой погиб 17-летний юноша, а его 16-летний приятель был задержан и обвинен в убийстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Ученые выяснили, как энергетические напитки вредят здоровью подростков
В мире 15 января 18:32
Авиалайнер экстренно сел на базе ВВС Канады по пути в Тель-Авив
Другие страны 15 января 04:49
На юго-востоке Канады ливни оставили без света почти 10 тысяч человек
Другие страны 13 января 22:43
Около 60 человек, связанных с ИГ, вернулись в страну - премьер Канады
Другие страны 11 января 04:02
В США учительницу арестовали после жалобы на зарплату (ВИДЕО)
США 10 января 05:12
В аэропорту в Торонто столкнулись два самолета
Другие страны 6 января 06:09
Более 67 тысяч потребителей остались без света на востоке Канады из-за снежного шторма
В мире 5 января 03:16
Туристы съезжаются посмотреть на "замерзший" Ниагарский водопад
Другие страны 31 декабря 2017 11:35
В Канаде скончалась актриса Хезер Мензис-Урих
Другие страны 26 декабря 2017 02:47
В Онтарио застрелен мужчина, устроивший скандал в полицейском участке
В мире 24 декабря 2017 04:20
Житель Канады выиграл в лотерею $47 млн
В мире 23 декабря 2017 21:24
Премьера Канады обвинили в нарушении норм этики из-за отдыха на Багамах
Другие страны 21 декабря 2017 04:11
Один человек погиб при крушении небольшого самолета в центральной части Канады - СМИ
Другие страны 18 декабря 2017 03:05
Канадский миллиардер и его супруга найдены мертвыми в своем доме
Другие страны 16 декабря 2017 05:37
На юге Канады в результате крушения вертолета погибли четыре человека
Другие страны 15 декабря 2017 03:11
В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет
Другие страны 14 декабря 2017 07:22
Минобороны Японии требует запретить полеты вертолетов США из-за инцидента со школьником
В мире 13 декабря 2017 09:16
В США задержали пассажирку самолета, угрожавшую убить всех попутчиков
В мире 12 декабря 2017 11:03