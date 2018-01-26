В Южной Корее число жертв пожара в больнице возросло до 33 человек (ОБНОВЛЕНО)

26 января 2018 07:54 (UTC+04:00)

При пожаре в больнице в южнокорейском городе Мильян погибли 33 человека. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.Число пострадавших достигло 79.

По данным агентства, в тяжелом состоянии остаются девять пострадавших от пожара, общее число раненых достигло на данный момент 79.

Президент страны Мун Чжэ Ин, созвав в связи с происшествием экстренное совещание, потребовал принять меры по предотвращению подобных трагедий, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Пак Су Хён.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром в 07.32 по местному времени и на его тушение ушло около двух часов. В то время в больнице находились 111 пациентов.

05:43 (GMT+4) Число погибших при пожаре в больнице Южной Кореи выросло до 31 человека, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Пожар произошел в пятницу в больнице имени короля Седжона в городе Мильян, когда там находилось около 100 человек. Примерно 40 пострадавшим потребовалась помощь врачей.

Как сообщает Рёнхап, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут.

05:30 (GMT+4) По меньшей мере 13 человек погибли из-за пожара, произошедшего в больнице в южнокорейском городе Мирян.

Об этом сообщает «Рёнхап», передает RT.

Как уточняется, ещё 40 человек пострадали.

Возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже здания.

По данным агентства, во время ЧП в больнице находилось около 100 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее 16 человек погибли в результате пожара в фитнес-центре.

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