Канадскую полицию впервые возглавит женщина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые назначил женщину постоянным руководителем федеральной полиции страны (Королевская канадская конная полиция, RCMP), передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

Бренда Лаки является сотрудником полиции с 1986 года. Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и помогала обучать полицейских для миссии ООН на Гаити.

Лаки награждена медалью ООН за храбрость и имеет похвальные упоминания за деятельность по улучшению отношений с общинами коренного населения Канады.

Ожидается, что Лаки займет должность в середине апреля. Ранее с декабря 2006 по июнь 2007 года канадских правоохранителей возглавляла Беверли Бюссон, однако она считалась временно исполняющей обязанности руководителя.

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