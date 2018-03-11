Трамп рассказал, каким будет его слоган в ходе следующей президентской кампании

11 марта 2018 08:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет его новый слоган во время следующей президентской кампании в 2020 году. Он высказался на этот счет в субботу, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пеннсильвания), пишет ТАСС.

"Наш новый слоган - когда мы начнем гонку всего через два года - будет звучать как "Сохраним Америку великой!", - заявил он, обратив особое внимание на восклицательный знак в конце. "Но это станет возможным только в том случае, если мы изберем людей, которые будут поддерживать нашу повестку", - добавил американский лидер.

Слоган президента Трампа на президентской кампании в 2016 году звучал как "Сделаем Америку вновь великой".

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Azernews Newspaper
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