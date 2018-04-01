В Коста-Рике пройдет второй тур президентских выборов

Коста-Рика узнает имя нового президента по итогам второго тура выборов, который пройдет в центральноамериканской республике в воскресенье, передает ТАСС.

На высший государственный пост претендуют кандидат от партии "Национальное возрождение" Фабрисио Альварадо Муньос и представитель правящей партии "Гражданское действие" Карлос Альварадо Кесада. В голосовании имеют право участвовать 3,3 млн избирателей.

В первом туре выборов, который прошел 4 февраля в спокойной обстановке, победил Альварадо Муньос. Политик, выступающий в защиту традиционных ценностей, набрал 24,9% голосов. Альварадо Кесада, бывший министр в правительстве действующего президента Луиса Гильермо Солиса, получил 21,6% голосов избирателей.

Избранный глава государства приступит к своим обязанностям 8 мая на срок в четыре года.

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