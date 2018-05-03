КНДР впервые допустит наблюдателей к ядерным вооружениям

3 мая 2018 09:28 (UTC+04:00)

Северная Корея впервые допустит международных наблюдателей к своим ядерным вооружениям, а также готова уничтожить свои межконтинентальные ракеты, сообщила со ссылкой на источники газета "Асахи", передает РИА Новости.

Условия и способы полной денуклеаризации обсуждаются сейчас в связи с подготовкой к встрече на высшем уровне между лидерами КНДР и США.

Как сообщает газета, группа из трех человек — сотрудников ЦРУ и специалистов-ядерщиков — посетила КНДР в конце апреля и находилась там с визитом около недели. Результатом стало согласие Северной Кореи на уничтожение межконтинентальных баллистических ракет и на допуск наблюдателей к своему ядерному потенциалу. В то же время вопрос сроков уничтожения ядерного оружия и того, что Северная Корея может получить "взамен", по информации издания, сейчас находится в процессе обсуждения.

Тезис о полной денуклеаризации стал одним из наиболее важных в совместной декларации КНДР и Южной Кореи по итогам встречи лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина 27 апреля.

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