В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Траурные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, пройдут в четверг в Японии, сообщает ТАСС. Мемориальная церемония в Парке Мира Нагасаки начнется в 11:02 по местному времени (06:02) - именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29).

По всей Японии будет объявлена минута молчания, после которой мэр Нагасаки Томихиса Тауэ зачитает Декларацию мира с призывом к полному ядерному разоружению. Затем с обращением выступит премьер-министр страны Синдзо Абэ. На мероприятии будут присутствовать представители 79 государств, включая дипломатов из России, Великобритании, Франции и США. В этом году на церемонии впервые присутствует действующий генеральный секретарь ООН - Антониу Гутерриш.

Ранее в среду Гутерриш встретился с местными "хибакуся" - людьми, пережившими атомную бомбардировку, и отметил, что они играют важную роль в достижении мира без ядерного оружия. "Когда мы видим, что движение по нераспространению [ядерного оружия] находится под угрозой, и когда мы видим недостаточную приверженность движению по [ядерному] разоружению, становится все более и более важным доносить до [международного сообщества] слова "хибакуся", - отметил Гутерриш.

Ожидается, что второй год подряд в своем выступлении на мемориальной церемонии мэр Нагасаки уделит особое внимание теме Конвенции ООН о запрещении ядерного оружия, принятого прошлым летом на международной конференции в ООН. Ранее местные СМИ сообщали, что в этом году Тауэ в ходе своей речи в может призвать международное сообщество и японское правительство как можно скорее подписать конвенцию, сделав большой шаг по направлению к созданию мира без ядерного оружия.

Находящаяся под ядерным зонтиком США Япония не принимала участия в консультациях и наряду с ядерными державами не собирается подписывать данный договор. Согласно официальной позиции Токио, озвученной МИД страны, силовое принятие документа лишь усугубит разногласия с ядерными державами, которые выступают против него, и не приблизит международное сообщество к реализации этого соглашения.

Число жертв атомной агрессии в Японии продолжает расти с каждым годом. К ним относятся и умершие "хибакуся" - те, кто пережил непосредственно бомбардировку, но пострадал от ее последствий и подвергся радиационному облучению. В скорбный список также заносятся имена погибших при нанесении ядерного удара, чья гибель до недавнего времени не была подтверждена.

К настоящему моменту общее число жертв бомбардировки Нагасаки превысило 168 тыс. человек.

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