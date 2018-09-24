На севере Индии из-за ливней погибли не менее одиннадцати человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще несколько пострадали в результате наводнений и оползней, спровоцированных мощными ливнями в северных штатах Индии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Times of India.

Под основной удар стихии попали штаты Джамму и Кашмир, Пенджаб, Химачал-Прадеш и Харьяна. Как пишет газета, двухдневные дожди стали причиной подтоплений, оползней и многочисленных разрушений.

В штате Пенджаб был объявлен красный уровень опасности. Школы закрыты в штате Джамму и Кашмир и в большей части штата Химачал-Прадеш.

В Индии с июня по середину сентября продолжается сезон муссонных дождей. Согласно официальной статистике, жертвами ливней за текущий год в стране уже стали свыше тысячи человек.

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