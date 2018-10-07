В Индонезии число жертв землетрясения и цунами выросло до 1763

7 октября 2018 13:43 (UTC+04:00)

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1763, пять тысяч человек считаются пропавшими без вести, сообщили в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает РИА Новости.

"Основываясь на сообщениях глав Балароа и Петобо, не были найдены около пяти тысяч человек", — заявил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Как сообщили в BNPB, спасательные службы Индонезии прекратят поиски тел погибших в четверг.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

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