В результате землетрясения на острове Ява погибли три человека

11 октября 2018 06:56 (UTC+04:00)

По меньшей мере три человека погибли, еще несколько получили ранения в индонезийской провинции Восточная Ява в результате землетрясения магнитудой 6,3. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг на своей странице в Twitter официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, "в результате подземных толчков были разрушены также несколько зданий".

Эпицентр залегал на глубине около 10 км и находился примерно в 60 км к северо-востоку от района Ситубондо, землетрясение также ощущалось на острове Бали. При этом угроза цунами не объявлялась, сообщил Сутопо.

По последним официальным данным, в результате произошедшего 28 сентября землетрясения магнитудой 7,4, а также последовавших за ним цунами и схода селевых потоков в провинции Центральный Сулавеси погибли 2045 человек, число раненных превысило 10,6 тысячи. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу без вести пропали не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч человек, поскольку спасателям не удается до сих пор добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в общей сложности проживало порядка 4 млн человек.

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