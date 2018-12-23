Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-IV

23 декабря 2018 13:01 (UTC+04:00)

Индия провела в воскресенье успешный пуск баллистической ракеты Agni-IV, способной нести различные боеголовки, в том числе и ядерную. Как сообщает телеканал NDTV, ракета была запущена с полигона на острове Абдул Калам, который расположен в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша.

"Эта новейшая ракета оборудована современной и компактной авиационной радиоэлектроникой, позволяющей обеспечить высокий уровень надежности и точности", - цитирует телеканал информацию индийской организации оборонных исследований и разработок (ДРДО).

Это уже седьмые испытания такой ракеты. По информации ДРДО, Agni-IV способна поражать цели на дистанции до 4 тыс. км.

На вооружении Индии состоят несколько типов ракет семейства Agni: Agni-I дальностью 700 км, Agni-II - 2 тыс. км, Agni-III - более 3 тыс. км. Ожидается также, что Agni-V с дальностью более 5 тыс. км вскоре поступит на вооружение.

Разрабатывается и ракета Agni-VI с дальностью до 10 тыс. км и возможностью пуска с подводной лодки.

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