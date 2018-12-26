В Южной Корее расследуют возможную слежку властей за гражданами

Прокуратура Южной Кореи провела следственные действия в одном из офисов Голубого дома (официальная резиденция президента страны - прим. ТАСС) после обвинений главной оппозиционной Корейской партии свободы, которая заподозрила власти в незаконном сборе данных о гражданах. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи Юн Ён Чхана, администрация оказала содействие следствию, предоставив запрошенные документы. "Голубой дом в полной мере сотрудничал в рамках соответствующих процедур", - сказал он.

Как отметило Yonhap, следователям были предоставлены запрошенные документы о работе специального инспекционного бюро администрации южнокорейского президента, в отношении которого Корейская партия свободы и выдвинула обвинения. В задачи этого подразделения входит выявление признаков коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, назначаемых президентом страны, а также членов его семьи.

Как сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo, Корейская партия свободы (занимает 112 из 300 мест в парламенте - прим. ТАСС) в воскресенье обнародовала список проверок, проведенных бывшим сотрудником бюро Ким Дэ У. По его словам, сотрудники бюро по указанию руководства должны были осуществлять слежку за рядовыми гражданами, выходя при этом за рамки законодательства, и составлять на основе собранных данных соответствующие отчеты, которые потом передавались в прокуратуру. Один из таких отчетов был составлен в отношении бывшего главы исследовательского Сеульского центра созидательной экономики и инноваций (Seoul Center for Creative Economy and Innovation, Sccei), которого заподозрили в халатности. По мнению партии, подобные действия со стороны бюро в отношении главы Sccei были незаконными, поскольку он не был назначен на этот пост президентом и не является госслужащим, отмечает газета.

В Голубом доме при этом заявили, что Ким Дэ У никогда не давались указания о сборе информации в отношении главы Sccei и, вероятно, он проводил проверки в отношении него, когда работал в прокуратуре центрального округа Сеула.

В свою очередь агентство Yonhap отметило, что в отношении Ким Дэ У также была подана официальная жалоба в прокуратуру в связи с подозрениями о раскрытии им секретной информации, полученной во время работы в Голубом доме.

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