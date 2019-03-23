В Могадишо боевики "Аш-Шабаб" убили замминистра труда

Депутат и заместитель министра труда и социальных вопросов Сакар Ибрагим Абдалла убит в ходе атаки боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на правительственные здания в центре столицы Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за подрыв двух автомобилей и штурм здания министерства труда и социальных вопросов в столице Сомали Могадишо. Атаке также подверглись здание министерства общественных работ, реконструкции и жилищного строительства Сомали и командный центра полиции региона Банадир.

Сообщается о погибших, но их количество неизвестно, поскольку район по-прежнему остаётся зоной боевых действий. Работники министерства труда покидали здание через окна, пока полиция отражала нападение.

По данным издания, боевики удерживают здание полицейского управления, которое расположено недалеко от президентского дворца. "Аш-Шабаб" заявила, что один из ее боевиков протаранил здание с помощью автомобиля, чтобы другие могли проникнуть в здание.

Группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".

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