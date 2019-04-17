Более 60 заключенных массово сбежали из венесуэльской тюрьмы

17 апреля 2019 00:33 (UTC+04:00)

Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Noticias Venezuela со ссылкой на местные власти, примерно 60 заключенных напали с холодным оружием на двух охранников. Оба сотрудника тюрьмы получили ранения и были доставлены в госпиталь. По предварительным данным, убит один из заключенных.

Беглецам удалось захватить оружие, находившееся в караульном помещении тюрьмы, и вырваться на свободу. Сейчас в районе пенитенциарного учреждения идет поиск сбежавших преступников, уточняется в сообщении.

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