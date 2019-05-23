Три человека погибли в результате крушения вертолета в Доминиканской Республике

23 мая 2019 08:29 (UTC+04:00)

Частный вертолет, на борту которого помимо пилота находилось два человека, потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Nacional.

По данным издания, еще до падения вертолет загорелся. Двое находившихся на его борту руководителей телекоммуникационных компаний республики погибли при падении. Пилот скончался в больнице от полученных ожогов.

Доминиканский институт гражданской авиации в данный момент проводит работу по установлению причин авиакатастрофы.

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