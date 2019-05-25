Президент Индии распустил нижнюю палату парламента

25 мая 2019 14:26 (UTC+04:00)

Президент Индии Рам Натх Ковинд в субботу подписал указ о роспуске Лок сабхи (нижней палаты парламента республики) в связи с окончанием срока ее полномочий и завершением парламентских выборов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"На состоявшейся 24 мая встрече кабинет министров Индии рекомендовал президенту в срочном порядке распустить Лок сабху 16 созыва. Глава государства принял рекомендацию кабмина и подписал указ о роспуске парламента", - говорится в сообщении канцелярии индийского президента.

Ожидается, что новый, 17-й состав Лок сабхи соберется в начале июня. Кроме того, на предстоящей неделе одержавшая победу на выборах "Бхаратия джаната парти" (БДП) и премьер-министр Нарендра Моди представят состав нового правительства.

Голосование на выборах в Лок сабху 17-го созыва, которое стало самым большим и дорогим в мировой истории, проходило с 11 апреля по 19 мая поочередно во всех 29 штатах и семи союзных территориях Индии. В общей сложности в выборах приняли участие свыше 900 миллионов избирателей. В течение более месяца по всей стране действовали свыше 1 миллиона избирательных участков.

Основная борьба развернулась между правящей "Бхаратия джаната парти" и оппозиционным "Индийским национальным конгрессом" (ИНК). Завершающий этап выборов прошел 19 мая, подсчет голосов начался в четверг утром и продолжается до сих пор. Согласно последним данным индийского ЦИК, БДП получила в парламенте 303 из 543 мандатов, в то время как Конгресс - лишь 52.

По оценке политологов, в общей сложности возглавляемый БДП Национальный демократический альянс получит порядка 340 мандатов в парламенте, в то время как Объединенный прогрессивный альянс, лидером в котором выступает ИНК, - около 90. По итогам предыдущих парламентских выборов, которые прошли в стране в 2014 году, у правящей коалиции в Лок сабхе было 310 мест, а у Объединенного прогрессивного альянса - лишь 69.

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