Число жертв взрыва в Могадишо возросло до шести человек

24 июля 2019 22:16 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрыва в Сомали возросло до шести, ещё шесть человек пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Goobjoog News.

Ранее сообщалось, что мэр сомалийской столицы Абдирахман О. Осман пострадал в результате взрыва, устроенного смертником вздании местной администрации в Могадишо, несколько чиновников погибли.

Как сообщает издание со ссылкой на министра информации Абди Ксайир Марейе (Abdi Xayir Mareye) Сомали, среди погибших были должностные лица районной и региональной администрации. Мэр города числится среди пострадавших.

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