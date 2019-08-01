В Гвинее шесть детей погибли от удара молнии

1 августа 2019 21:11 (UTC+04:00)

Шестеро детей погибли, двое пострадали в результате удара молнии, когда они играли под ветвями мангового дерева в западноафриканской стране Гвинея и заваривали чай. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Guinee Matin.

Инцидент произошел вечером в среду в префектуре Сигири на северо-востоке страны. Очевидец произошедшего Мамади Думбуя (Mamadi Doumbouya) отметил, что молния ударила детей, когда они играли под манговым деревом.

"Там было несколько детей, которые собрались под манговым деревом на задней части двора моего дома, и заваривали чай. Их матери тоже были с ними. Когда я обнаружил, что собирается пойти дождь, а природа совсем не милосердна, я сказал им выключить телефоны", - заявил очевидец событий корреспонденту издания.

По его словам, именно в этот момент женщины ушли домой, оставив детей одних под манговым деревом. "Вскоре после их ухода молния ударила детей, которые упали", - добавил мужчина.

После инцидента Думбуя позвал на помощь. Соседи помогли мужчине доставить детей в больницу. Еще до прибытия на место шесть из них скончались, в том числе пять девочек, которым было около 10 лет, и мальчик четырех лет. Двое других были госпитализированы.

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