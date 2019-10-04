Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро

4 октября 2019 01:31 (UTC+04:00)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во встрече также принял участие вице-премьер Юрий Борисов.

Глава правительства РФ прибыл на Кубу с двухдневным визитом. Он уже провел переговоры с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. По итогам этих переговоров был подписан ряд российско-кубинских соглашений.

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