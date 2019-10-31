Мексиканские таксисты дали властям 15 дней на начало операции против Uber

Представитель национального движения таксистов Мексики Игнасио Родригес заявил во вторник, что если правительство не исполнит обязательства, принятые по итогам переговоров с таксистами, и не начнет операцию против водителей мобильных служб такси, участники движения продолжат протесты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если секретариат правительства не исполнит свою часть соглашений, мы будем протестовать на улицах", - заявил Родригес на пресс-конференции, которую транслировало Milenio TV.

Функционер пояснил, что таксисты ожидают решительных действий не только в отношении платформ Uber, Didi и Cabify, но и против нелегальных перевозчиков. Информация о том, что правительство и таксисты договорились прекратить забастовку и провести операции в аэропортах страны против неофициальных извозчиков, вызвала шквал критики в СМИ и соцсетях.

Заместитель секретаря правительства Рикардо Перальта вынужден был прокомментировать эту ситуацию и опроверг в своем Twitter информацию о готовящихся в аэропортах облавах на нелегальных таксистов.



"Не существует никакой спецоперации с Нацгвардией против мобильных приложений с какими-либо услугами транспорта в федеральных зонах (согласно законодательству Мексики, аэропорты относятся к федеральной юрисдикции - ред.). Ограничения даны соответствующими законами", - подчеркнул чиновник.

Позицию правительства публично поддержала компания Uber - платформа опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что использование силовых структур в операциях на территории аэропортов представляет собой угрозу праву граждан свободно выбирать между видами транспорта.

Несмотря на заявление Перальты, на сайте секретариата правительства Мексики опубликовано коммюнике по итогам переговоров с союзом таксистов, в котором принятие оперативных мер в 56 аэропортах Мексики значится одним из условий соглашения сторон. По словам руководителя движения таксистов Берсаина Миранды, слова чиновника расходятся с достигнутыми договоренностями.

"Мы очень удивлены тем, что сказал заместитель госсекретаря Перальта, которого мы считали серьезным человеком, поскольку было решено начать работу в аэропортах на этой неделе при поддержке министерства связи и транспорта (SCT) и национальной гвардии", - сказал Миранда.

В протестных акциях национального движения таксистов, которые прошли в Мексике 7 октября, приняли участие, по информации организаторов, около 150 тысяч человек. Водители блокировали международный аэропорт Мехико, а также провели ряд согласованных маршей в столице и регионах.

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