Иран и Сирия заключили договор по электроэнергии

2 ноября 2019 22:11 (UTC+04:00)

Иран и Сирия в субботу заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере электроэнергии, Тегеран рассчитывает на ее передачу в Сирийскую Арабскую Республику, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Меморандум о взаимопонимании по всестороннему сотрудничеству между министерствами энергетики Ирана и министерством электроэнергии Сирии подписали главы ведомств: с сирийской стороны его подписал министр Зухейр Харбутли, с иранской - Реза Ардаканиан.

"Мы планируем и намерены в течение трех лет, создав необходимую инфраструктуру для реализации этой программы, синхронизировать (работу) электросетей Иран и Сирии", - сказал глава минэнерго Ирана, добавив, что в ближайшем будущем сформируется возможность передачи электричества между Ираном и Сирией через Ирак.

В этой связи Ардаканиан напомнил, что Иран и Ирак уже синхронизировали работу электросетей двух стран. Кроме того, в другом релизе ведомства отмечается, что министры договорились создать общий консорциум между тремя странами, а также об участии иранский компаний в строительстве теплоэлектростанций, их восстановлении и повышении мощностей в Сирии.

Осенью 2018 года иранские компании, объединенные в MAPNA Group, подписали с сирийской Организацией по производству энергии договор о строительстве электростанции мощностью 540 МВт в городе Латакия на западе Сирии.

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