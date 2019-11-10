В Иране заявили, что пока не приняли решение о выходе из ДНЯО

10 ноября 2019 13:29 (UTC+04:00)

Тегеран к настоящему моменту не принял решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Власти Ирана пока не принимали решение о выходе из ДНЯО", - цитирует его агентство ISNA.

В субботу телерадиовещательная корпорация IRIB опубликовала заявление посла Ирана в Лондоне Хамида Баединежада о том, что Тегеран может выйти из ДНЯО в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.

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