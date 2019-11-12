В США экс-губернатор Южной Каролины вышел из президентской гонки

12 ноября 2019 22:01 (UTC+04:00)

Бывший губернатор американского штата Южная Каролина республиканец Марк Сэнфорд более не намерен участвовать в президентской гонке в США, cообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он отмечает, Сэнфорд объявил об этом во время выступления в штате Нью-Гэмпшир.

Сэнфорд в начале сентября заявил о том, что будет соперничать с президентом США Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом на выборах от Республиканской партии. Бывшему губернатору так и не удалось заручиться значимой поддержкой среди избирателей. В последние недели его рейтинг не превышал 2%, согласно опросам общественного мнения.

59-летний Сэнфорд был губернатором Южной Каролины с 2003 года до начала 2011 года. С 2013 по 2019 год он занимал пост члена Палаты представителей Конгресса США от этого штата. Ранее еще два республиканца заявили о намерении бороться с Трампом за выдвижение кандидатом от партии на выборах 2020 года. Это бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш и бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

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