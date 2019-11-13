В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города

13 ноября 2019 03:37 (UTC+04:00)

Уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% города. Городская администрация готова объявить чрезвычайное положение, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Площадь Святого Марка полностью затоплена, уровень воды превысил там 1 метр. Агентство отмечает, что подтопило и одноименный собор.

ANSA напоминает, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию. Тогда был зафиксирован рекордный уровень подъема воды - 190 см, при том что критической отметкой считает 130 см.

"На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать", - сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Жителям рекомендовано не выходить на улицу.

Феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов.

Уровень воды поднимается также из-за дождей, как произошло на этот раз. Также наводнению способствовал ветер с моря.

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