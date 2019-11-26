Число жертв землетрясения в Албании возросло до 18 человек

26 ноября 2019 21:57 (UTC+04:00)

Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 18, сообщил портал издания Albanian Daily News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической. Согласно последним данным, пропавшими без вести в городе Дуррес в Албании остаются полтора десятка человек.

"Как минимум 18 человек погибли, еще больше пропало без вести и более 600 пострадали при сильнейшем землетрясении утром во вторник", - сообщило издание.

Влиятельный албанский канал Top channel указывает на неофициальную цифру в 20 погибших, ссылаясь на данные своих журналистов с мест обрушения зданий. Власти продолжают поиск пропавших под развалинами.

По данным албанского премьера Эди Рамы, число людей, спасенных из-под завалов, достигло 28 человек. Он сообщил, что спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории и самопровозглашенного Косово примут участие в поисках на земле.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.

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