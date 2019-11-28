На Филиппинах при взрыве гранаты пострадали 11 человек

По меньшей мере один человек погиб, 11 получили ранения при взрыве гранаты в провинции Восточный Мисамис на юге Филиппин. Об этом в четверг сообщила газета Manila Bulletin, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местных властей, взрыв прогремел на территории одного из колледжей. Во время атаки погиб сотрудник полиции.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

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