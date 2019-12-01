Житель Канады выиграл в национальную лотерею $13,2 млн

1 декабря 2019 21:22 (UTC+04:00)

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 17,6 млн канадских долларов ($13,2 млн) разыгран в Канаде. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выпавшие номера - 1, 8, 18, 24, 30 и 45. Бонус-число - 13", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио.

Кроме того, был разыгран и так называемый утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.). Он достанется жителю провинции Британская Колумбия.

По правилам "6 из 49", для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

"6 из 49" была запущена в 1982 году и стала первой национальной лотереей Канады, в которой игроки могут сами выбирать числа для розыгрыша.

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