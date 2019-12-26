На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки

Десять солдат погибли в результате новой атаки на севере Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Патруль военного подразделения Намссигии атаковали в ночь со вторника на среду. Десять военных были убиты в этой засаде, это произошло в Халлале", - заявил источник агентства.

Халлале - населенный пункт в провинции Сум.

Днем ранее в провинции погибли по меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины. Отражая нападение, военным удалось нейтрализовать 80 боевиков. По распоряжению президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе в стране объявлен двухдневный траур.

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