Мексика не намерена выдавать мигрантам транзитные визы до границы с США

Власти Мексики готовы предоставлять убежище иностранным гражданам, но не собираются выдавать им разрешения на проезд по территории страны до границы с США, заявила министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета La Jornada.

"Мы не будем выдавать [такого рода] пропуска, - отметила она. - Будут проводиться специальные операции (по пресечению нелегальной миграции - прим. ТАСС), и мы снова будем координировать усилия с министерством иностранных дел". По словам Кордеро, власти Мексики знают, что в настоящее время в Гондурасе собирается новый караван стремящихся попасть в США мигрантов, и разрабатывают соответствующий план действий. "Мексика открывает свои двери для людей, которые хотят приехать и жить здесь, но у нас нет никаких "транзитных виз" или пропусков", - добавила министр.

Президент США Дональд Трамп 30 мая 2019 года пригрозил обложить пошлинами в размере 5% товары из Мексики в связи с миграционным кризисом, возникшим на общей границе. Представителям двух стран удалось договориться, после чего введение тарифов было отложено на неопределенный срок. Мексика обязалась разместить свою Национальную гвардию на всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе, и бороться с организациями, ведущими торговлю людьми.

В конце декабря того же года глава МИД латиноамериканского государства Марсело Эбрард заявил о значительном снижении потока направляющихся в США мигрантов. По его словам, если в мае 2019 года американские власти задержали на границе с Мексикой 144,1 тыс. человек, то к ноябрю этот показатель уменьшился до 42,7 тыс.

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