В Токио четыре пассажира из Уханя попали в больницу с температурой

29 января 2020 08:46 (UTC+04:00)

Четырех пассажиров, прибывших в среду утром рейсом из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, в токийский аэропорт Ханэда с температурой и кашлем, отправили в больницу на обследование. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила газета "Майнити".

Утром в среду в аэропорт прибыл первый чартерный рейс с 206 японцами, пожелавшими уехать из Уханя. Всего решили вернуться на родину 650 японцев. Чартерный рейс, предоставленный МИД Японии, фактически стал единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение было прекращено в Ухане. Следующий рейс после дезинфекции отправится в Ухань сегодня ночью, а в четверг вылетит третий.

В самолете находились врачи и медперсонал, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах все пассажиры были направлены в больницу для анализов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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