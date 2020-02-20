Бразильский сенатор попытался на экскаваторе взять штурмом гарнизон полиции

Член верхней палаты парламента Бразилии от штата Сеара сенатор Сид Гомес в среду, управляя экскаватором, попытался проникнуть на территорию бастующего гарнизона военной полиции в городе Собрал на северо-востоке страны. В результате инцидента политик получил огнестрельные ранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На кадрах, снятых очевидцами происшествия и размещенных в Twitter, видно, как экскаватор таранит ограждение местного гарнизона военной полиции. Натиск ковша с обратной стороны ворот сдерживает большое количество людей, скрывающих лица под балаклавами. Вслед за этим звучат звуки выстрелов, лопаются стекла кабины.

Как сообщил в своем Twitter брат пострадавшего, заместитель председателя Демократической рабочей партии Сиро Гомес, сенатор "получил два огнестрельных ранения от совершивших мятеж сотрудников военной полиции". Он также уточнил, что пули не задели жизненно важные органы его брата, жизнь сенатора вне опасности. Сид Гомес обвинил полицию в попытке преднамеренного убийства и потребовал от властей наказать виновных. Свою обеспокоенность в связи с инцидентом выразил председатель Федерального сената Бразилии Дави Алколумбре, потребовавший вмешательства федеральных правоохранителей.

В среду в штате обострилась ситуация вокруг противозаконной забастовки сотрудников военной полиции, недовольных уровнем оплаты труда. Рано утром неизвестные в масках проникли на территорию нескольких гарнизонов и без единого выстрела завладели не менее чем 10 служебными транспортными средствами. Накануне двое военных полицейских были арестованы при попытке спустить шины патрульного автомобиля силового ведомства. Им может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы за совершение преступлений против воинской службы.

По словам начальника управления общественной безопасности региона Андре Косты, власти уже вычислили часть заговорщиков, которые будут уволены из органов и понесут наказание в соответствии с законом. Расследование ведется в отношении более 260 человек, уточнил он.

В настоящий момент местное законодательное собрание рассматривает законопроект о повышении денежного содержания стражей правопорядка штата. Рядовому военной полиции предусмотрено постепенное увеличение заработной платы с 3,2 тыс. реалов (около $730 по текущему курсу) до 4,5 тыс. реалов (чуть более $1 тыс.) к 2022 году. Зарплату руководителей высшей ступени карьерной лестницы полицейских - в ранге полковника - планируется поднять с текущих 15 тыс. реалов ($3400) до 20 тыс. реалов ($4500).