Канада обсуждает с США введение пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии

Канада обсуждает с США возможность введения новых таможенных пошлин на нефть, импортируемую из РФ и Саудовской Аравии. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ОПЕК+ вызвала этот кризис, и она же должна положить ему конец", - сказал изданию премьер-министр провинции Альберта и экс-министр национальной обороны Канады (2015) Джейсон Кенни, добавив, что обсуждал с Вашингтоном "потенциальные пошлины на импорт нефти в Северную Америку". Издание отмечает, что получило подтверждение данной информации от неназванных официальных лиц в США, однако Белый дом отказался давать комментарии FT.

По словам Кенни, Альберта готова рассмотреть возможность сокращения объемов добычи нефти, если на такой шаг пойдет ОПЕК. Он также добавил, что в министерской встрече ОПЕК+ намерена участвовать министр энергетики Альберты. Канадские провинции имеют право самостоятельно определять свою политику в сфере нефтедобычи, однако, как отмечает FT, решение о введении тарифов будет приниматься Оттавой.