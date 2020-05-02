В Мексике число заразившихся коронавирусом превысило 20 тыс.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике за последние сутки выросло на 1 515 и достигло в общей сложности 20 739. Об этом в пятницу вечером на пресс-конференции заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия. Трансляция его выступления в Национальном дворце велась на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждены 20 739 случаев [заражения]", - сказал он, подчеркнув, что только у 6 390 инфицированных симптомы заболевания проявились за последние 14 дней. За минувшие 24 часа умерли 113 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов увеличилось до 1 972. Самая сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в столице республики, а также в штатах Мехико, Нижняя Калифорния Северная, Синалоа и Табаско.

О первом инфицированном в Мексике официально стало известно 28 февраля. Правительство 30 марта объявило о вступлении в силу режима ЧС в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 16 апреля предположил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни 1 июня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.