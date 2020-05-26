Власти Афганистана заявили о готовности продлить перемирие с движением "Талибан"
Афганские власти заявили о готовности продлить режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан", установленный на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Об этом, как сообщил афганский телеканал Tolo News, заявил во вторник официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавад Фейсал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Продление [режима] прекращения огня важно, и афганское правительство готово к его продлению", - указал Фейсал.
Лента новостей
Афет Гасанова: Обязательное соблюдение правил поможет победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни
Иностранные и местные эксперты обсудили восстановление сектора гостеприимства в мире и в Азербайджане после COVID-19 (ФОТО)
Азербайджан может поставлять углеводороды в Европу через территорию Украины – советник по экономическим вопросам
Есть перспективы для участия азербайджанских компаний в разработке углеводородных месторождений в Украине
Баку еще более утвердился в качестве одного из лидеров Совета тюркоязычных государств - российский эксперт
Приобретение доли в АЧГ остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства - Wood Mackenzie
Таир Рзаев: В отношении граждан нарушающих инструкции по карантину, должны применяться серьезные административные меры