Власти Афганистана заявили о готовности продлить перемирие с движением "Талибан"

Афганские власти заявили о готовности продлить режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан", установленный на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Об этом, как сообщил афганский телеканал Tolo News, заявил во вторник официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавад Фейсал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продление [режима] прекращения огня важно, и афганское правительство готово к его продлению", - указал Фейсал.