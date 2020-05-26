Власти Афганистана заявили о готовности продлить перемирие с движением "Талибан"

Другие страны 26 мая 2020 13:58 (UTC+04:00)
Власти Афганистана заявили о готовности продлить перемирие с движением "Талибан"

Афганские власти заявили о готовности продлить режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан", установленный на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Об этом, как сообщил афганский телеканал Tolo News, заявил во вторник официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавад Фейсал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продление [режима] прекращения огня важно, и афганское правительство готово к его продлению", - указал Фейсал.

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