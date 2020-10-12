Южная Корея ослабила антикоронавирусные меры
Южная Корея смягчила антикоронавирусные меры опустив их до первого, самого слабого уровня, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что такое решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране.
Как сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху, власти пошли на ослабление карантинных мер ради смягчения негативных экономических эффектов.
Караоке-бары, спортивные залы, рестораны типа «шведский стол» возобновят свою работу.
Также снимаются ограничения на занятия в школах. Вновь разрешается посещение спортивных мероприятий и проведение церковных служб при условии заполнения посетителями не более 30% мест.
Лента новостей
Игорь Коротченко: атака на Гянджу – спланированная и санкционированная военным командованием Армении
НПО Азербайджана распространили обращение в связи с убийством женщин и детей в результате обстрела Гянджи Арменией
Международные организации должны оказать давление на Армению и ее атаки должны быть пресечены - Эльчин Амирбеков
Удар баллистической ракетой по мирным жителям Гянджи – акт геноцида – двукратный чемпион мира по каратэ, полковник Физули Мусаев
Действия Армении представляют серьезную угрозу для мира в регионе - помощник Президента Азербайджана
Представители аккредитованных в Азербайджане военных атташе приглашены посетить подвергшиеся атакам армянских ВС Гянджу и Мингячевир
Если Армения не остановится, то в соответствии с международным правом Азербайджан примет ответные меры - помощник Президента
В результате армянских обстрелов серьезно пострадала гражданская инфраструктура - генпрокуратура Азербайджана
Российский политолог: Атаки на мирное население и гражданские объекты – это откровенное неуважение к сопредседателям ОБСЕ, в том числе и к России
Контрнаступление осуществляется в рамках норм международного права - начальник управления минобороны Азербайджана
Высокопоставленные лица Армении, не стыдясь, оправдывают военные преступления тем, что хотят тем самым посеять хаос в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Подлые действия Армении никогда не смогут сломить волю азербайджанского народа
Президент Ильхам Алиев: Ракетное нападение на Гянджу было осуществлено из Варденисского района Армении
Президент Ильхам Алиев в связи с обстрелом Гянджи: Азербайджанская сторона даст достойный ответ на все это!
Действия вооруженных сил Армении подрывают безопасность не только Азербайджана, но и всего региона - Минэкологии Азербайджана
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Армения провоцирует новый виток войны на Южном Кавказе, последствия которой будут для нее разрушительными (ФОТО)
Поддерживающие преступные деяния Армении фактически являются пособниками фашизма – уроженка Гянджи, заслуженная артистка Айбениз Гашимова
Ракетный обстрел Гянджи со стороны ВС Армении - это поступок террористов – заслуженный деятель искусств Калмыкии
Член комитета ООН: Бомбардировке гражданского населения Азербайджана необходимо дать правовую оценку
Гянджа подверглась ракетному обстрелу по приказу военно-политического руководства Армении - генпрокурор Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Возможностей России повлиять на урегулирование карабахского конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны
Призываем международное сообщество решительно осудить зверства Армении - помощник Президента Азербайджана
Завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного обстрела армянскими ВС жилого дома в Гяндже
Международные организации должны адекватно отреагировать на армянский вандализм - помощник Президента Азербайджана
Аналитик Андрей Петров: Сегодняшние террористические акты показали, что Армения хочет крови, хочет проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас
Российский эксперт: Ракетные атаки на мирных жителей Азербайджана нужно квалифицировать как акт международного терроризма
Президент Ильхам Алиев: В рамках консультаций в Москве, мы не пошли на то, чтобы требовать от Армении за столом переговоров полной капитуляции
Президент Ильхам Алиев: Пусть Пашинян благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении
Ночной ракетный обстрел спящих мирных граждан - истинное лицо армянских фашистов – уроженец Гянджи, солист АзТВ Фуад Мусаев
Хикмет Гаджиев: С одной стороны, Армения умоляет о мире, с другой - совершает теракт против мирного населения
Президент Ильхам Алиев: Когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю, он уже тогда подписал себе то, что сегодня произошло
Президент Ильхам Алиев: Информационная атака, с которой мы столкнулись в российских медиа, нанесла большой вред общественному восприятию России
Президент Ильхам Алиев: Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта